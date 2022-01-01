Интернет-магазин товаров для HoReCa в Санкт-Петербурге и Москве

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Гель для рук дезинфицирующий на основе…
63.07
78.83
Гель для рук дезинфицирующий на основе…
250
Универсальное средство с дезинфицирующим…
309.51
Универсальное средство с дезинфицирующим…
2 149.64
Крышка к контейнеру 186*132мм "ДП"…
2.37
2.96
Контейнер 186*132мм 500мл "ДП"…
4.07
5.08
Контейнер под запайку прозрачный 187*137*46…
5.97
7.46
Контейнер под запайку 2-секц. 70/30…
4.50
5.62
Контейнер под запайку 2-секц. 50/50…
5.37
6.71
Перчатки нитриловые одноразовые размер S…
315
Освежитель (нейтрализатор) жидкий с…
169.22
Бумажный пакет V-обр дно 140*60*250мм…
1.75
1.94
Бумажный пакет V-обр дно 95*40*205мм…
1.03
1.14
Бумажный пакет V-обр дно 100*50*210мм…
1.24
1.37
Перчатки нитриловые голубые размер S 100шт…
264
330
Перчатки нитриловые голубые размер L 100шт…
264
330
Перчатки нитриловые голубые размер M 100шт…
264
330
Контейнер под запайку черный 187*137*37 (320)
5.11
6.39
Контейнер под запайку прозрачный 187*137*37…
5.11
6.39
Контейнер под запайку прозрачный 187*137*46…
4.94
6.17
Крышка из сахарного тростника для стаканов…
6.30
Крышка из сахарного тростника для стаканов…
5.95
Контейнер под запайку 2-секц. 70/30 ЧЕРНЫЙ…
5.97
7.46
Контейнер под запайку ЧЕРНЫЙ 187*137*25 (400)
5.10
6.37
Контейнер под запайку ЧЕРНЫЙ 187*137*46 (260)
4.94
6.17
Перчатки одноразовые ПЭ 100шт "EM"…
36.80
Контейнер под запайку 2-секц. 50/50 черный…
4.50
5.62
Контейнер под запайку черный 187*137*37 (340)
4.33
5.41
Средство для рук дезинфицирующее на основе…
1 965.39
Ср-во для ручного мытья и антимикробной…
1 019.44
Чистящий гель усил. действия для уд.…
921.76
Триггер белый пластиковый профессиональный …
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Бутылочка с прозрачная для химии 0,5л без…
36.50
Полироль для мебели Prosept Universal Polish…
234.97
Бумажный пакет V-обр дно 200*90*250мм белый…
1.70
1.89
Перчатки латексные неопудренные белые 100шт…
1 161.49
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Маска трехслойная голубая/белая 10% (50/3000)
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Салфетки бумажные 2-сл 33*33см 200шт белые…
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Фольга 12*16мкр серебряная 100м в рул (20)
300.64
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Салфетка безворсовая 5*5см белая 240шт в…
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Маска трехслойная одноразовая, черная 50шт…
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Шапочка одноразовая "Шарлотта"…
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Ложка из кукурузного крахмала белая 145мм…
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