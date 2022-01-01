Интернет-магазин товаров для HoReCa в Санкт-Петербурге и Москве

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Контейнеры круглые
Контейнеры-ракушки
Упаковка для фастфуда
Ланч-боксы
Коробки для пиццы
Соусники
Тарелки, миски
Столовые приборы
Для суши и лапши
Бутылки ПЭТ
Лотки
Для кондитерских изделий
Контейнеры под запайку
Формы алюминиевые
Хозяйственные товары
Фольга, пленка
Тряпки, полотенца
Перчатки
Одноразовая одежда и товары для салонов красоты
Освежители воздуха
Жидкое мыло
Мешки для мусора
Губки для посуды
Швабры
Профессиональный инвентарь
Ведра, тазы, баки
Разное
Для автомобилей
Влажные салфетки
Формы для выпечки
Чистящие средства
Жироудалители
Для мытья посуды
Для окон
Для полов и стен
Для сантехники
Универсальные
Дезинфектанты
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Гель для рук дезинфицирующий на основе…
63.07
78.83
Гель для рук дезинфицирующий на основе…
250
Универсальное средство с дезинфицирующим…
309.51
Универсальное средство с дезинфицирующим…
2 149.64
Крышка к контейнеру 186*132мм "ДП"…
2.37
2.96
Контейнер 186*132мм 500мл "ДП"…
4.07
5.08
Контейнер под запайку прозрачный 187*137*46…
5.97
7.46
Контейнер под запайку 2-секц. 70/30…
4.50
5.62
Контейнер под запайку 2-секц. 50/50…
5.37
6.71
Перчатки нитриловые одноразовые размер S…
315
Освежитель (нейтрализатор) жидкий с…
169.22
Бумажный пакет V-обр дно 140*60*250мм…
1.75
1.94
Бумажный пакет V-обр дно 95*40*205мм…
1.03
1.14
Бумажный пакет V-обр дно 100*50*210мм…
1.24
1.37
Перчатки нитриловые голубые размер S 100шт…
264
330
Перчатки нитриловые голубые размер L 100шт…
264
330
Перчатки нитриловые голубые размер M 100шт…
264
330
Контейнер под запайку черный 187*137*37 (320)
5.11
6.39
Контейнер под запайку прозрачный 187*137*37…
5.11
6.39
Контейнер под запайку прозрачный 187*137*46…
4.94
6.17
Крышка из сахарного тростника для стаканов…
6.30
Крышка из сахарного тростника для стаканов…
5.95
Контейнер под запайку 2-секц. 70/30 ЧЕРНЫЙ…
5.97
7.46
Контейнер под запайку ЧЕРНЫЙ 187*137*25 (400)
5.10
6.37
Контейнер под запайку ЧЕРНЫЙ 187*137*46 (260)
4.94
6.17
Перчатки одноразовые ПЭ 100шт "EM"…
36.80
Контейнер под запайку 2-секц. 50/50 черный…
4.50
5.62
Контейнер под запайку черный 187*137*37 (340)
4.33
5.41
Средство для рук дезинфицирующее на основе…
1 965.39
Ср-во для ручного мытья и антимикробной…
1 019.44
Чистящий гель усил. действия для уд.…
921.76
Триггер белый пластиковый профессиональный …
43.87
Бутылочка с прозрачная для химии 0,5л без…
36.50
Полироль для мебели Prosept Universal Polish…
234.97
Бумажный пакет V-обр дно 200*90*250мм белый…
1.70
1.89
Перчатки латексные неопудренные белые 100шт…
1 161.49
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Новинки
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Маска трехслойная голубая/белая 10% (50/3000)
2
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Салфетки бумажные 2-сл 33*33см 200шт белые…
221.93
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Фольга 12*16мкр серебряная 100м в рул (20)
300.64
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Салфетка безворсовая 5*5см белая 240шт в…
77.79
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Маска трехслойная одноразовая, черная 50шт…
204.25
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Шапочка одноразовая "Шарлотта"…
180
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Ложка из кукурузного крахмала белая 145мм…
2.18
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Пакеты для запекания 30*40см 5шт эконом (50)
32.15
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